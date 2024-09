Maltempo: Paita, ‘assicurazione obbligatoria è tassa occulta, togliere lacci burocratici’

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Il Governo vorrebbe rendere l’assicurazione contro le calamità obbligatoria per i privati cittadini. Di fatto sarebbe una tassa occulta sulla casa”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. “Con la spesa pubblica mastodontica che abbiamo, possibile si chiede- che si debba scaricare tutto sui cittadini? Prima di proporre una assicurazione obbligatoria non sarebbe meglio occuparsi di come vengono spesi i soldi e di superare la burocrazia? Con Italia sicura si proteggeva il territorio superando i lacci burocratici. Lo Stato non può scaricare le proprie mancanze sui privati”.