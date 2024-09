Maltempo: Lollobrigida, ‘non si tratta di emergenze ma a cambiamento climatico’**

Siracusa, 21 set. (Adnkronos) – “L’acqua con due modalità diverse sta affliggendo l’Italia. Noi siamo una piccola nazione nella quale però a relativamente pochi km di distanza avvengono fenomeni opposti. In questo momento c’è tanta sofferenza in Emilia Romagna ed esprimo ancora una volta grande solidarietà alla popolazione colpita dall’alluvione. Bisogna prendere atto che non si tratta di emergenze ma di eventi ciclici dovuti al cambiamento climatico e alle accelerazioni del cambio climatico”. A dirlo è il ministro Francesco Lollobrigida a margine di Divinazione-Expo 24 a Siracusa. “Vanno previste opere che mettano in condizioni di diminuire gli effetti collaterali del cambio climatico che sono quelle che registriamo drammaticamente – dice – in Sicilia, dall’altra parte, abbiamo una situazione critica dovuta a una siccità lunga. In queste ore, per fortuna, mentre dall’altra parte c’è stata tanta pioggia qui comincia a essercene un po’ e questo è un bene”.