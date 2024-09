Con l’approssimarsi del primo tour de force del campionato, immancabilmente il Benevento dovrà fare i conti con la prima emergenza stagionale. La storia si ripete e anche stavolta non fa eccezioni, visto che la Strega approccia a una settimana infarcita di impegni con qualche acciacco di troppo. Per la gara con il Foggia con ogni probabilità saranno cinque gli assenti certi: Auteri non potrà fare affidamento su Nardi, Acampora, Ferrara, Pinato e, salvo recuperi miracolosi, anche su Capellini che pure ieri non si è allenato con la squadra a causa dell’affaticamento muscolare accusato nel corso dell’ultima trasferta a Bari contro il Team Altamura.

