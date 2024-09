Autostrade, Salvini: “Ringrazio chi 1 secolo fa ha scommesso contro chi diceva di non fare A8”

Lainate. – (Adnkronos) – Cento anni fa l’inaugurazione della prima autostrada al mondo, la A8, Milano-Varese: “Ringrazio chi un secolo fa ha scommesso contro chi diceva di non farlo”, afferma il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo oggi a Lainate in occasione della celebrazione dei 100 anni di Autostrade che si è svolta presso l’area di servizio Villoresi Ovest.

La Milano-Laghi è nata a una corsia, “oggi siamo a cinque corsie e quasi 200 mila lavoratrici e lavoratori in auto la attraversano ogni giorno – sottolinea il ministro – Occorre continuare a crescere. Conta che questo 21 settembre 2024 non sia soltanto un ringraziamento a chi cento anni fa ebbe visione e coraggio, ma che ciascuno nel suo piccolo, stia preparando quello che nel 2124 verrà apprezzato come altrettanta visione e coraggio”, conclude.