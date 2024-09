Mentre continuano le proteste per l’installazione dell’antenna telefonica nel piazzale antistante il Cimitero comunale. L’impianto sarà alto oltre cinquanta metri con una base di otto metri per nove, l’amministrazione comunale del primo cittadino Tommaso Nicola Grasso ha indetto una conferenza di servizi invitando a parteciparvi le amministrazioni ed i gestori di servizi pubblici coinvolti e il progettista (per soli chiarimenti) e a comunicare le proprie determinazioni.

