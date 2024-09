Intervento di agenti Squadra Volanti in una via del centro storico del capoluogo, in seguito alla segnalazione di un cittadino tedesco che riferiva di aver subìto la sottrazione del proprio telefono cellulare da parte di un ragazzo a lui sconosciuto che, con il pretesto di dover effettuare una chiamata urgente, si era fatto consegnare lo smartphone, riuscendo poi ad allontanarsi furtivamente e a far perdere le proprie tracce.

