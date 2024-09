Maltempo: Gnassi (Pd), ‘da Governo bieca propaganda’

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Il vice ministro alle infrastrutture Bignami, diventato famoso perché a carnevale si era divertito a vestirsi da gerarca nazista, quello che da viceministro ha minacciato di togliere soldi agli alluvionati disperati che protestavano dopo un anno, ha trascorso la giornata di ieri ad attaccare in televisione la regione Emilia Romagna, cercando di strumentalizzare a fini elettorali il nuovo fenomeno meteorologico che ha duramente colpito mezza Europa e la nostra terra. Siamo disgustati”. Così Andrea Gnassi, parlamentare emiliano romagnolo del Pd, in risposta alle polemiche sull’alluvione scatenate dal Governo nei confronti dell’Emilia Romagna.

“Nelle ore in cui i nostri concittadini colpiti dal maltempo sono impegnati a spalare il fango e in molti casi a cercare una sistemazione sicura per la notte, ci saremmo aspettati collaborazione istituzionale dal governo. Crediamo che questa bieca strumentalizzazione invece sia stata messa in campo soltanto per cercare di salvare la faccia alla presidente del Consiglio che pochi mesi fa venne nelle zone alluvionate, garantendo in prima persona rimborsi alle famiglie che non sono mai arrivati”.

“Vorremmo tranquillizzare Bignami: noi in queste ore non avremmo mai attaccato la presidente del Consiglio, nonostante in questa vicenda abbia chiaramente perso la faccia di fronte a tutti i cittadini emiliano-romagnoli. Anzi, forse è solo grazie ai suoi attacchi scomposti che qualcuno ne parlerà”, conclude il parlamentare Pd.