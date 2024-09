M5S: Casaleggio, ‘è rimasto solo il nome forse ancora per poco’

Roma, 20 set. (Adnkronos) – Del Movimento 5 Stelle “Oggi è rimasto il nome, forse ancora per poco. E rimane la grande consapevolezza del fatto che si può fare, che i cittadini possono scegliere i loro rappresentanti, definire il proprio programma, insieme. È una scelta politica non coinvolgere i propri aderenti ed oggi devono spiegare perché non vogliono farlo, visto che è stato dimostrato che è possibile”. Lo ha affermato Davide Casaleggio, ospite su Raitre a ReStart di Annalisa Bruchi. “Mio papà -ha aggiunto- sarebbe sicuramente intristito dal finale, se vedesse. E sarebbe interessato alle nuove tecnologie, anche alla trasformazione della politica da parte dell’Intelligenza artificiale”.