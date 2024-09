Conferme per i vertici dei Dipartimenti in cui è suddivisa la macchina sanitaria dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’. E’ quanto statuiscono gli atti di delibera che consolidano la governance dell’ospedale. Per la strategica Uosd Day Surgery Polispecialistico Oncologico del presidio ospedaliero ‘Sant’Alfonso Maria de’ Liguori’, a Sant’Agata de’ Goti, conferimento incarico al medico a Pierdomenico Ceccarelli.

