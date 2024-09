Umbria: Ascani (Pd), ‘Svimez conferma allarme economia’

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “L’Umbria è tra le regioni del Centro quella che sta reagendo peggio nella ripresa post Covid. Quest’anno la crescita sarà inferiore alla già bassa media nazionale e l’anno prossimo ancora meno”. Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.

“Il tessuto economico è indebolito, eroso il potere d’acquisto delle famiglie. Sulle pagine dei giornali leggiamo in queste ore l’allarme dello Svimez: non si tratta più di Nord contro Sud, il Centro Italia rischia di rimanere schiacciato e indietro se non si interviene per tempo. Ma il governo nazionale e – peggio ancora – quello regionale non pervenuti. Come PD da mesi denunciamo l’assenza di un piano di sviluppo serio con strategia e risorse, che tenga conto e valorizzi la geografia economica italiana. Le industrie umbre sono abbandonate e a farne le spese sono i lavoratori, come quelli di Aast Arvedi costretti dall’azienda alla cassa integrazione per gli insostenibili costi dell’energia e la mancanza di un Accordo di programma siglato dall’esecutivo. E occorre bloccare l’autonomia differenziata: se applicata, sarà il de profundis per l’Umbria che già versa, com’è ormai evidente, in condizioni di seria difficoltà”.