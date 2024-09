Ucraina: Della Vedova, ‘su sostegno Kiev maggioranza divisa’

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “La mozione votata dal Parlamento europeo è chiara e positiva: confermare il sostegno all’Ucraina che resiste alla illegale e brutale invasione putiniana e togliere le restrizioni all’uso delle armi fornite a Kyiv per poter colpire obiettivi e basi militari in Russia, da dove partono quotidianamente attacchi aerei contro civili e infrastrutture in Ucraina”. Lo scrive sui social il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

“Come purtroppo già accaduto in passato, gli europarlamentari italiani hanno votato in maggioranza contro la fine delle restrizioni all’uso delle armi, compresi FdI e Pd (con sole due, per me lodevoli, eccezioni). Ma in molti, sia di maggioranza che di opposizione, hanno anche votato contro l’intera risoluzione per il sostegno all’Ucraina: la Lega ha votata contro il sostegno a Kyiv, come hanno fatto Movimento 5 stelle e AVS. Le opposizioni sono divise, ma è evidente che il voto della Lega apre una questione ineludibile alla maggioranza ed al Governo Meloni”, conclude.