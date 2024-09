Migranti: Magi, ‘su Maysoon da Nordio risposta scaricabarile’

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Siamo molto preoccupati per le condizioni di Maysoon Majidi, che ormai da mesi è incarcerata in Italia dopo essere scappata dall’Iran degli Ayatollah e che ora è sotto processo in Italia con l’accusa di aver collaborato con gli scafisti che l’hanno portata sulle coste calabresi a dicembre. A giugno, con il collega Della Vedova, avevamo presentato un’interrogazione al Ministro Nordio perché usasse i suoi poteri ispettivi per conoscere le ragioni di una detenzione in carcere così lunga”. Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Nella risposta, arrivata prima dell’estate, il guardasigilli ammette candidamente che nessuna ispezione è stata fatta, che nessuna ispezione verrà fatta e che non ritiene sanzionabile il comportamento di un giudice che, anche a fronte del fatto che gli accusatori hanno ritrattato le loro parole, prosegue a trattenere Maysoon in carcere. Tutto questo – rimarca – va contro lo stato di diritto e le più basilari garanzie liberali per le persone detenute”.

“Al ministro ribadiamo con forza la necessità che questa cittadina venga rilasciata immediatamente: non è accettabile che chi cerca salvezza dal regime iraniano trovi in Italia il carcere, un processo ingiusto e un ministro della Giustizia che fa lo scaricabarile”, conclude Magi.