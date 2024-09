Il presidente Alfredo Martignetti ha calendarizzato per domani la riunione della commissione Urbanistica, che dovrà esprimersi in ordine alla proposta di delibera relativa all’integrazione agli indirizzi programmatici approvati dal consiglio il 20 dicembre 2022. A fine 2023.

Per costruire dal basso una nuova visione strategica della città futura, capace di recepire e interpretare in modo partecipato e condiviso le nuove aspirazioni, esigenze e necessità della comunità cittadina e la nuova centralità rivestita dalla “città pubblica”, sono state coinvolte le forze vive, del tessuto socio-economico e culturale della città e di tutte le istituzioni a vario titolo interessate. Luigi Perifano, portavoce di ApB, preannuncia la posizione del suo schieramento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia