Governo: Biancofiore (Ci), ‘Guardian elogia Meloni e distrugge indegna propaganda sinistra’

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Un “politico pragmatico e capace”, che in due anni “ha sorpreso molte persone”. Non lo scrive il portavoce di Meloni ma il Guardian. Sarebbe ora che la sinistra catastrofista iniziasse a leggere anche la rassegna stampa estera: dopo l’Economist, il New York Times e le Monde, tra gli altri, oggi è il giornale britannico a elogiare il presidente del Consiglio italiano. Il ritratto di Giorgia Meloni, infatti, è un plauso alla sua carriera politica e alle sue scelte politiche. Sarebbe opportuno che anche Saviano, che sullo stesso giornale, solo due anni fa, aveva definito Meloni un pericolo per l’Italia e per l’Europa, approfondisse quello che i giornalisti stranieri scrivono senza fossilizzarsi su pregiudizi che rischiano di dare una idea distorta del nostro Paese e di chi lo guida”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Maie.

“Fuori dai nostri confini, quindi, sono valutate come inconsistenti e strumentali le accuse mosse; apprezzamenti che distruggono l’indegna propaganda delle opposizioni. Tutto questo è frutto di una serie di successi ottenuti che hanno fatto guadagnare credibilità all’Italia, traguardi che solo l’opposizione è incapace di vedere”, conclude.