Fdi: Meloni vede Feijòo, focus su migranti e Venezuela

Roma, 19 set. (Adnkronos) – In veste di leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi Alberto Nuñez Feijóo, presidente del Partido Popular spagnolo. Nel corso dell’incontro, riferiscono fonti qualificate, Meloni e Feijóo hanno ampiamente discusso le tematiche legate all’immigrazione e in particolare “i risultati raggiunti dal governo italiano nel contenimento dei flussi irregolari. Un problema comune alle due nazioni che necessita – rimarcano le stesse fonti – di un cambio di approccio da parte dell’Unione europea, come quello sostenuto dal governo italiano con il Piano Mattei e la rinnovata attenzione al Mediterraneo e all’Africa”.

“Grande attenzione anche alla drammatica situazione del Venezuela, un tema sul quale le delegazioni di FdI e del Pp hanno lavorato insieme in questi giorni al Parlamento europeo, arrivando all’approvazione della risoluzione odierna e candidando Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado al premio Sacharov”.