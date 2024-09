Fashion&Talents, Onorato: “Appuntamento prezioso per scambi culturali”

Roma, 19 set. – (Adnkronos) – “L’Accademia del Lusso ci ha ormai abituati a produzioni di altissimo livello in uno dei luoghi più belli del mondo. Non soltanto i familiari delle studentesse e degli studenti dell’Accademia, ma anche tantissimi turisti rimangono estasiati rispetto a questo appuntamento prezioso che peraltro offre uno scambio culturale con università di altri Paesi. Un’occasione per incentivare ancora di più la creazione di nuovi talenti”. A dirlo è l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, intervistato dall’Adnkronos ieri sera a Roma, in occasione della sfilata-evento ‘Fashion&Talents’, organizzata da università eCampus e Accademia del Lusso, in Piazza di Spagna. Tema di quest’anno ‘Oniricon’, per celebrare il maestro del cinema Federico Fellini.

A sfilare in passerella le creazioni degli studenti di Fashion Design di Accademia del Lusso e degli allievi di due prestigiose Università internazionali, la Sanda University di Shanghai e la Metropolitan University di Belgrado. Hanno partecipato anche due istituti superiori di Roma, il Liceo Artistico Paritario Ugo Foscolo, che offre un percorso formativo in ambito artistico e creativo, e l’Istituto Aniene, che dal 2017 ha introdotto l’indirizzo di studio Sistema Moda. A ognuno di essi Accademia del Lusso ha assegnato una borsa di studio da devolvere agli studenti più meritevoli: “Un’idea intelligente che avvicina sempre di più nuovi talenti a prescindere alle condizioni economiche”, sottolinea l’assessore Onorato, che poi conclude: “Ci sono gli ingredienti giusti per continuare la crescita inarrestabile dell’Accademia del lusso”.