Refertata con atto amministrativo asseverazione come conclusa e consegnata per infrastruttura della Centrale Operativa di Comunità (Cot) di Benevento, rientranti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, gestito per la propria programmazione dall’Asl di Benevento, per l’implementazione della nuova rete territoriale di Comunità, in cui le Cot giocano un ruolo strategico come anello congiunzione tra rete ambulatori e presidi Case e Ospedali di Comunità, con la rete 118 e la stessa rete ospedaliera.

