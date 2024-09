Tocca al canterano riprendersi il suo posto in giallorosso, non più da prima alternativa in caso di necessità ma da certezza assoluta, continuando a costruire passi in avanti sulle basi piantate lo scorso anno. Con il ko di Ferrara contro il Team Altamura toccherà ad Angelo Viscardi blindare la fascia sinistra del Benevento: sarà lui la prima risposta di Gaetano Auteri alle insidie che gli infortuni stanno consegnando alla sua Strega. Una serie di sfortunati eventi che ha colpito in particolar modo la difesa, reparto dove il tecnico di Floridia è già stato costretto a correre ai ripari.

Da Meccariello a Tosca passando per gli stop momentanei dei vari Capellini e dello stesso Viscardi, fino ad arrivare al cambio forzato di Ferrara, costretto a convivere con un problema muscolare per almeno due settimane.

