Salute, Padovani (Sin): “Grazie a ricerca Alzheimer fa meno paura”

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – “Grazie alla ricerca un futuro senza Alzheimer è possibile, ma per questo obiettivo dobbiamo stare con i piedi ben piantati a terra. Sicuramente la malattia fa meno paura. Inoltre, sappiamo che possiamo prevenirla. Già abbiamo evidenze di un’incidenza complessivamente ridotta, perché il controllo dei fattori di rischio riesce a spostare in là la comparsa di questa condizione correlata all’invecchiamento della popolazione”. Così all’Adnkronos Salute Alessandro Padovani, presidente della Società italiana di neurologia (Sin) e socio fondatore dell’Associazione italiana ricerca Alzheimer, a margine della conferenza stampa per il decennale di fondazione di Airalzh che si è tenuta a Roma al ministero della Salute.

Tra i “tanti fattori di rischio – spiega Padovani – troviamo il colesterolo cattivo, un difetto di vista non controllato, la sordità soprattutto se non trattata. Ma poi ci sono i fattori di rischio cardiovascolare, l’igiene, in particolar modo l’igiene orale, il microbiota sollecitato da diete sbagliate, l’alcol, il fumo di sigaretta, l’inquinamento atmosferico da Pm2,5, i metalli pesanti”. Di fatto “la fragilità del cervello o la vulnerabilità del cervello si esprime aumentando il rischio di ammalarsi. Quindi tutto ciò che possiamo fare per salvaguardare la salute del cervello serve anche a contrastare la malattia di Alzheimer”, conclude.