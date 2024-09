Roma: domani Tajani presenta ‘nuovi arrivi’ Fi, i consiglieri comunali Mussolini e Carpano

Roma, 18 set. (Adnkronos) – Domani mattina, alle 11, presso la sala Colletti del palazzo dei Gruppi della Camera dei deputati, in via uffici del Vicario 21, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei consiglieri comunali di Roma Capitale, Rachele Mussolini e Francesco Carpano, che hanno aderito nei giorni scorsi a Forza Italia. Sarà presente il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, assieme al segretario cittadino Luisa Regimenti e ai senatori, deputati, consiglieri regionali del Lazio e ai dirigenti del partito della città di Roma.

La “condivisione dei valori liberali e riformisti”, si legge in una nota, ”è alla base di questa scelta di campo che conferma Forza Italia il partito di riferimento per i moderati, capace di interpretare il buon governo del territorio, attento alle necessità di tutti i cittadini”.