Mo: Erdogan chiama premier Libano, ‘tristezza per attentati con i cercapersone’

Ankara, 18 set. (Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso “tristezza” per gli attentati con i cercapersone in Libano in una telefonata con il primo ministro libanese Najib Mikati. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale turca Anadolu.

Erdogan ha inoltre detto a Mikati che i tentativi di Israele di estendere la guerra da Gaza all’intera regione sono pericolosi e che gli sforzi per fermare Israele continueranno.