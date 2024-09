Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Ringrazio Matteo Salvini per aver confermato la fiducia nei miei confronti, affidandomi la guida del dipartimento Turismo della Lega. Ho lavorato in questo settore e ho cercato di valorizzarlo da ministro, sono molto contento di poter continuare a seguirlo per il mio partito, con l’obiettivo di consolidare i rapporti con gli operatori e incoraggiare l’attività del governo”. Lo scrive sui social il senatore della Lega Gian Marco Centinaio.