Imprese: Meloni, ‘no ad approccio distruttivo green deal, serve coraggio di dirlo’

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Sono d’accordo con Orsini, lo ringrazio per essere stato chiaro su questo, sugli effetti disastrosi del Green Deal frutto di un approccio ideologico” e confermo “l’impegno per correggere queste scelte”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea di Confindustria.

“Diciamo no ad un approccio auto-distruttivo – prosegue -, perché non abbiamo materie prime, non deteniamo catene di controllo. Diciamo che non è intelligentissima come strategia, lo vogliamo dire? Chi ha il coraggio di dire queste cose non lo dice perché e’ nemico dell’Europa ma perché è amico e vogliamo difendere la capacità industriale dell’Europa. Perché bisogna avere il coraggio di dire quando le cose non stanno funzionando”.