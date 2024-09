Come trovare dipendenti motivati? Le opinioni degli imprenditori puntano su Restart HR

(Adnkronos) – Trovare collaboratori determinati e capaci di crescere insieme alla tua azienda è difficile.

Verona, 18 Settembre 2024. Il mercato del lavoro è in profonda crisi, i candidati sono sempre più esigenti e spesso, dopo un lungo processo di selezione, le persone che assumi se ne vanno o peggio ancora, non offrono le performance che ti aspettavi.

Sempre più imprenditori lamentano difficoltà a trovare dipendenti motivati – come segnala Confartigianato, il “mismatch” tra domanda e offerta di lavoro, ha visto un aumento della percentuale di lavoratori introvabili, passando dal 40,3% nel 2022 al 47,9% nel 2023.

La domanda dunque è: “come trovare talenti che non solo abbiano le competenze tecniche ma che siano davvero impegnati a far crescere la tua impresa seguendo i tuoi valori?”

In quest’ottica sempre più aziende si affidano a società specializzate per trovare profili di candidati in linea con le proprie esigenze.

Ma a chi affidarsi? Come scegliere tra le alternative presenti sul mercato?

Le opinioni di chi ha già lavorato con Restart HR – società specializzata nella consulenza e formazione manageriale e nel recruiting professionale – raccontano di un supporto concreto e mirato al fine di selezionare, motivare e soprattutto trattenere i migliori collaboratori.

Vediamo allora perché al giorno d’oggi è sempre più necessario capire come selezionare il personale, come farlo nel modo giusto e come questa azienda può aiutarti.

Al giorno d’oggi il mercato del lavoro è più complesso e imprevedibile che mai.

Le statistiche parlano chiaro: solo l’8% (secondo il report Gallup) dei dipendenti italiani si sente davvero coinvolto nel proprio lavoro mentre il resto opera senza entusiasmo o peggio, è alla ricerca di nuove opportunità.

Le conseguenze di questo disimpegno sono devastanti: alto turnover del personale, produttività stagnante e continuo bisogno di trovare – e formare – nuovi collaboratori.

Se da un lato per un imprenditore occorre attirare i candidati migliori, dall’altro occorre creare un ambiente di lavoro che li motivi a restare.

Sempre secondo il Gallup State of the Global Workplace Report 2024, l’Italia è tra i paesi con il più basso livello di coinvolgimento lavorativo al mondo.

Il 44% dei dipendenti italiani dichiara di provare alti livelli di stress durante la giornata lavorativa mentre il 25% ammette di essere triste ogni giorno.

Questi dati non evidenziano solo un problema di benessere mentale – ennesima sfida per un imprenditore – ma anche il pericolo che un’azienda possa perdere talenti preziosi con gravi ricadute economiche.

Gallup stima che il disimpegno dei dipendenti costi all’economia globale circa 9.000 miliardi di dollari all’anno.

Dinanzi a questo scenario è evidente che selezionare e trattenere i migliori collaboratori creando un buon ambiente di lavoro sia un obiettivo cruciale per la crescita di un’impresa.

Ma come si seleziona il personale oggi? Vediamo gli 8 step di recruiting e gli errori da non commettere.