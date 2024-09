Cittadinanza: Gasparri, ‘Fi condividerà proposte con c.destra, non rincorrerà emendamenti’

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Forza Italia non rincorrerà mai gli emendamenti strumentali delle sinistre o le provocazioni varie dei grillini. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: sullo ius scholae avanzeremo, attraverso i nostri gruppi parlamentari, una proposta puntuale, su cui ci confronteremo, innanzitutto, con i nostri alleati del centrodestra. Abbiamo le idee chiare”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Serve un percorso di studi di dieci anni, solido e ben strutturato – ribadisce -, durante i quali gli studenti possano non solo apprendere le nozioni fondamentali, ma anche interiorizzare i valori e i principi che costituiscono le basi del nostro ordinamento giuridico. In questo contesto, riteniamo essenziale incrementare un sistema di verifica che accerti la conoscenza della lingua italiana e la comprensione dei diritti e dei doveri che ogni cittadino deve rispettare. Solo attraverso un percorso formativo rigoroso e inclusivo possiamo garantire che i nuovi cittadini siano realmente integrati nella nostra società”.

“Serve un approccio responsabile, senza compromessi né cedimenti alle pressioni politiche di chi cerca solo il consenso facile”, conclude Gasparri.