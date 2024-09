Camera: ripresi lavori su riforma regolamento, Giunta si aggiorna prossima settimana

Roma, 18 set (Adnkronos) – Riprendono i lavori per la riforma del regolamento della Camera dei deputati. La Giunta per il regolamento si è riunita oggi con la presidenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana, rende noto la Camera dei deputati. Relatori sono i deputati Federico Fornaro e Igor Iezzi.

Nel corso della seduta odierna sono stati formulati i pareri agli emendamenti presentati dai componenti della Giunta e sono state proposte le riformulazioni. Sono stati quindi votati e approvati emendamenti al testo base già presentato dai relatori. Le riunioni proseguiranno la prossima settimana con l’obiettivo di chiudere i lavori di questa fase e portare le proposte in Aula, conclude la Camera.