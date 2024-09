Autonomia: Meloni, ‘divario c’è già, scommettiamo su Sud ad armi pari e libero da clientelismo’

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Dicono che vogliamo dividere Nord e Sud” con l’autonomia differenziata “come se adesso fossero uniti, come se non ci fosse un divario e non fosse aumentato, come se questo governo non avesse già dimostrato, fatti alla mano, di” puntare a “consentire al Sud di dimostrare il proprio valore, libero da condizionamenti della politica” e da un approccio “clientelare”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’assemblea 2024 di Confindustria.

“Non è che l’autonomia crea divario tra Nord e Sud, ma tra classi dirigenti responsabili e quelle che non lo sono state, al Sud come al Nord”. Il Mezzogiorno, ha aggiunto, “non è più fanalino di coda” e la scommessa del governo è per un meridione “che competa ad armi pari”.