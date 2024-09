Autonomia: De Priamo (Fdi), ‘da Pd solo propaganda, grazie a noi nessuno squilibrio’

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “L’interpellanza presentata dal capogruppo del Pd in Senato Boccia ha avuto una puntuale ed esaustiva risposta dal ministro Giorgetti, il quale ha illustrato tutti i pesi e contrappesi del provvedimento che garantiscono la compatibilità dello stesso con la tenuta dei conti pubblici e la mancanza di elementi di aggravio verso le Regioni del mezzogiorno”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, membro della commissione Affari costituzionali del Senato.

“L’approvazione in Senato di ben 92 emendamenti, di cui più di 20 a nostra firma – precisa -, ha rafforzato tutti gli elementi di coesione, centralità del Parlamento nel processo di richiesta di nuove competenze regionali e di tutela delle regioni svantaggiate, che sono ora punti qualificanti del provvedimento e che consentiranno di responsabilizzare le Regioni che vorranno chiedere alcune competenze senza penalizzare quelle che non vorranno farlo e che avranno la quantificazione dei Lep come presupposto generale che garantirà un minore, e non certo maggiore, divario sociale tra le Regioni rispetto a oggi”.