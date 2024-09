“Dire di sentirmi soddisfatto e premiato dalle decisioni assunte dal sindaco sarebbe una presa in giro verso l’elettorato che mi ha sempre sostenuto e verso me stesso, la mia storia politica, amministrativa e umana”.

Così Francesco Antonio Iannella, neo assessore, commenta il rimpasto della giunta compiuto dal primo cittadino Raffaele Scarinzi in seguito alla dipartita del vicesindaco Daniela De Maria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia