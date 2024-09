Ue: Nevi, ‘nomina Fitto conferma autorevolezza governo centrodestra e ruolo Tajani’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti per la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, che conferma l’autorevolezza del governo di centrodestra in Europa e il grande ruolo di tessitore di Antonio Tajani. Il nostro segretario ha sempre sostenuto con forza il suo nome e ha lavorato in questa direzione conseguendo uno straordinario successo per tutto il nostro Paese. A Raffaele Fitto un sincero ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto e per i risultati ottenuti sul Pnrr e i migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà fare bene anche in questo nuovo ruolo”. Così in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito azzurro.