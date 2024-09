Il Comune di Benevento è prossimo a uscire dal dissesto anche, ma certo non solo, per gli effetti benefici della liquidazione all’esito di numerose sentenze. Ora, l’accordo transattivo tra Osl, Comune, Iacp in liquidazione e Acer.

Un verbale di importanza nodale quello deliberato dall’Organismo Straordinario Liquidazione insediato al Comune di Benevento: l’atto ha per oggetto l’approvazione definitiva dell’accordo di transazione con l’Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento e l’Azienda Campana per l’Edilizia Residenziale, per il debito maturato dall’ente in liquidazione per il mancato pagamento dei tributi comunali sul vasto patrimonio immobiliare Erp amministrato, per un ammontare tra sorta capitale e interessi di 7,7 milioni di euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia