Su tutt’altro fronte, da ieri mattina le linee bus che attraversano il centro urbano di San Giorgio hanno preso a percorrere un inedito percorso.

L’apertura del cantiere lungo il viale Spinelli per l’ammodernamento della rete fognaria è attesa a giorni, potrebbe eventualmente slittare alla settimana prossima per via delle precipitazioni. Tuttavia la Polizia municipale ha già adottato un’ordinanza per le regole della viabilità, e in base alle direttive impartite dal comando, già da ieri i mezzi dell’Air hanno preso a bypassare il viale.

