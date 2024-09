Rai: Gasparri, su voto Parlamento c’è calendario, per legge di sistema serve tempo giusto’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – Per votare i componenti del cda della Rai alle Camere “c’è un calendario preciso, personalmente non ho alcun dubbio. Per una nuova legge occorre tempo, non si fa da un giorno all’altro”. Lo sottolinea il capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri, al termine della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Per l’azzurro “la maggioranza è favorevole a discutere di una nuova legge di sistema, che non è solo la Rai. Ci sono infatti le piattaforme e altri media, va regolato quindi il sistema”. “Nell’attesa che si discuta la nuova legge, cosa che richiederà un suo tempo, si applica la legge vigente”, ha spiegato Gasparri.