Open arms: Salvini, ‘quando ero ministro dell’Interno salvate migliaia di vite’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – Quando ho avuto la notizia della richiesta di carcere “era il mio sabato con mia figlia, ho dovuto spiegarle a lei, che ha 11 anni, che ci sono tre gradi di giudizio, che non si doveva preoccupare. Per me comunque sono preoccupato zero. Ci sono l’appello e poi la cassazione”. Così Matteo Salvini, ospite di Radio Radio. “Nel mio anno all’interno -rivendica il vicepremier- abbiamo dimezzato morti e dispersi nel Mediterraneo, abbiamo salvato migliaia di vite”. “Ho dovuto dire ai miei genitori che hanno quasi 80 anni che non mi verranno a trovare a San Vittore”, dice ancora. “Ma ho ricevuto tanti messaggi di solidarietà da parte di magistrati, che mi hanno fatto piacere, ma tengo per me”, conclude.