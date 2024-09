Manovra: Fratoianni, ‘destra indecente, costringerà persone a lavorare fino a 70 anni’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Sono indecenti: con una mano costringono le persone a lavoro fino a 70 anni e rubano almeno un miliardo di euro ai pensionati bloccando le rivalutazioni, mentre con l’altra mano vogliono estendere fino al 2028 gli sconti ai ricchi che arrivano in Italia. Una misura pensata principalmente per i calciatori di Serie A e messa da Forza Italia in un emendamento”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Fare cassa sulle persone normali – conclude il leader di SI – per regalare soldi ai ricchi: questo è l’esordio della manovra finanziaria. Avranno l’opposizione che meritano”.