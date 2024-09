Libri: ‘Spettri’, Maggioni racconta protagonisti nostri anni bui

Roma, 17 set. (Adnkronos) – Esce oggi ‘Spettri’, nuovo libro di Monica Maggiorni che attraverso le storie di alcuni protagonisti controversi dei nostri tempi, segue il filo degli eventi che hanno provocato il disordine mondiale del nostro presente. Il 7 ottobre 2023 è un doloroso risveglio per l’Occidente. La ferocia dell’attacco di Hamas a Israele riporta in primo piano, nelle agende del mondo, la causa palestinese e i suoi fantasmi. Li avevamo rimossi e loro sono tornati.

Nella consapevolezza che la storia, e i suoi protagonisti più ambigui, tornano sempre a presentarci il conto delle scelte e degli errori compiuti, Monica Maggioni riscrive le storie interrotte di cui non parliamo e che minacciano il nostro futuro e la nostra idea di sicurezza. Dal capo spirituale di Hamas alla giovane donna italiana affiliata all’Isis, dall’addestratore di kamikaze Tawalbe, al neonazista americano Kreiss, al fanatico antimusulmano Breivik; da Occidente a Oriente, riappaiono i volti degli incubi che attraversano la contemporaneità. La verità è che la storia non ammette scorciatoie e in ogni suo anfratto della storia rimasto in ombra trovano dimora gli spettri: persone che hanno creato una frattura, tracciato un segno.

Il mondo magari li ha sconfitti, in alcuni casi uccisi, altrimenti sorpassati e dimenticati, ma la loro eredità si è radicata, ha sfruttato il tempo per crescere sottotraccia. Maggioni, che ha coperto per oltre vent’anni i principali conflitti mondiali, nel corso della sua carriera ha incontrato molti personaggi destinati a trasformarsi in “spettri”. Ha stretto le loro mani, li ha guardati negli occhi e adesso, voltandosi a ripercorrere i loro e i propri passi, ricostruisce il sentiero tortuoso che ci ha portati fin qui, dove l’equilibrio su cui credevamo di poterci poggiare si è infranto.