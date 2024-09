Commissione Ue, la squadra di von der Leyen: Fitto vicepresidente esecutivo

Strasburgo, 17 set. – (Adnkronos) – Sei vicepresidenti esecutivi: quattro donne, due uomini. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato oggi a Strasburgo la squadra per i prossimi 5 anni. C’è anche Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo a Coesione e Riforme.

A Fitto sarà affidato “lo stesso portafoglio Coesione e Riforme del mandato attuale”, cioè quello affidato oggi alla portoghese Elisa Ferreira, ha spiegato von der Leyen aggiungendo: “In generale ogni decisione è collegiale: su ogni argomento e su ogni esborso non decide il singolo commissario”, ma il collegio.

“Tre vicepresidenti provengono da Stati membri che hanno aderito prima della caduta della Cortina di ferro. E tre provengono da Stati membri che hanno aderito dopo la riunificazione dell’Europa. Dai Paesi baltici, dai Paesi nordici e dall’Europa Orientale. Ministri e primi ministri. Hanno background diversi. Ma tutti hanno un obiettivo comune: rendere l’Europa più forte”, ha detto la stessa von der Leyen.

Si tratta della spagnola Teresa Ribera, responsabile di una transizione “giusta, pulita e competitiva”, che avrà anche la delega alla Concorrenza. Il francese Stéphane Séjourné sarà “il vicepresidente esecutivo per la Prosperità e la Strategia industriale. Sarà inoltre responsabile del portafoglio dell’industria, delle Pmi e del mercato unico. Guiderà il lavoro per creare le condizioni affinché le nostre aziende possano prosperare: dagli investimenti e l’innovazione alla stabilità economica, al commercio e alla sicurezza economica”. L’estone Kaja Kallas sarà Alta Rappresentante, come già noto. La rumena Roxana Minzatu sarà vicepresidente esecutiva per Persone, Competenze e Preparazione. Raffaele Fitto sarà vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme. La finlandese Henna Virkkunen sarà vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, Sicurezza e Democrazia.

“Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito UE. L’Italia torna finalmente protagonista in Europa. In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

La nomina di Raffaele Fitto “è un’ottima notizia che conferma la credibilità ed il ruolo di peso che l’Italia svolge e continuerà a svolgere in Europa! Un successo del governo. Congratulazioni Raffaele!”, scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.