Migranti: Kelany (Fdi), ‘governo italiano diventato punto di riferimento’

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “La dichiarazione congiunta tra Italia e Regno Unito diffusa al termine dell’incontro tra Giorgia Meloni e Keir Starmer, in cui ci si impegna alla stretta cooperazione in materia di immigrazione, con partenariati anche con i paesi di partenza, dimostra la grande attenzione che la comunità internazionale riserva a Giorgia Meloni. Oggi il nostro governo è diventato un punto di riferimento in materia di immigrazione, l’Europa segue il nostro modello: lotta agli scafisti e cooperazione per la difesa delle frontiere”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile immigrazione del partito.

“Solo la sinistra italiana è rimasta ancorata al mantra stantio e ideologico dell’accoglienza indiscriminata, che ha generato disastri non solo in Italia, ma anche in Europa. Le politiche migratorie italiane sono state un successo e oggi, che anche il Regno Unito a trazione laburista affianca l’Italia in questa battaglia, le sinistre nostrane sono livide di rabbia”, conclude Kelany.