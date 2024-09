Mafia: arresti Trapani, in manette anche ex senatore Pd Papania

Palermo, 16 set. (Adnkronos) – C’è anche l’ex senatore del Pd Antonino Papania tra le persone arrestate all’alba di oggi a Trapani nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Dda di Palermo. L’indagine ha documentato l’esistenza di “un connubio affaristico-mafioso in grado di condizionare, anche dietro corrispettivo in denaro, il libero esercizio del consenso elettorale”. Le indagini condotte dalle squadre mobili di Trapani e Palermo con la Sisco hanno scoperto che l’esponente politico avrebbe pagato la somma di duemila euro al clan mafioso di Alcamo, per sostenere un suo candidato nella corsa all’Assemblea regionale siciliana, durante le elezioni del 2022.

In manette anche l’ex vice sindaco di Alcamo, Pasquale Perricone, che secondo i magistrati sarebbe stato l’intermediario fra Papania e il clan.