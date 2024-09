Liguria: Sarracino, ‘con Orlando una nuova storia, voltare pagina’

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “L’esperienza, la generosità e la credibilità di Andrea Orlando potranno consentire di scrivere una nuova storia per la Liguria, una regione che negli ultimi dieci anni con la destra di Toti e Bucci ha visto peggiorare gli indicatori di sviluppo, crescita, benessere, con ritardi inaccettabili sulle infrastrutture già in itinere, livelli di cura e liste di attesa tra i peggiori del Paese, crisi industriali che hanno impoverito il territorio. La sfida sarà alla portata della coalizione larga che si riunisce intorno ad Orlando e che si mette a disposizione dei liguri per voltare pagina”. Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino alla Festa de l’Unita’ di Genova.