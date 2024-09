Forze armate: Fdi, ‘basta oltraggi alla loro memoria’

Roma, 16 set.(Adnkronos) – “Lo scopo di questa giornata è certamente quello di ridare dignità ai valorosi della Folgore, e di riportare i toni alla dovuta tranquillità che questo gesto vandalico ha inevitabilmente alterato. Ci auguriamo che questo sia l’ultimo di una lunga serie di oltraggi alla memoria storica e al valore delle nostre forze armate”. Lo hanno detto le deputate di Fratelli d’Italia della commissione Difesa Paola Chiesa, anche capogruppo, e Barbara Polo dopo aver deposto, in mattinata, ad Alghero una corona d’alloro nei giardini pubblici Cecchini-la Lepanto, in onore dei caduti della Folgore nella battaglia di El Alamein.

La scultura dell’artista algherese Mario Nieddu e commissionata dall’associazione italiana paracadutisti, era stata danneggiata nei giorni scorsi, per mano di ignoti.