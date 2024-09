Un successo dal peso specifico imponente, il primo lontano da casa. Il Benevento torna dal “San Nicola” con una scossa ulteriore per la sua classifica e per il momento giallorosso, nonostante una prestazione non sempre al massimo dei ritmi e delle possibilità.

L’impressione è quella di una Strega con tanto da poter dare alla sua partita, senza però riuscire a trasformare in segnali concreti aggressività ed energia fino alla trequarti. È bastato lo stacco di Berra, però, per cambiare il destino del Benevento. E nel finale la firma di Eric Lanini a chiudere il cerchio, della Strega e dell’ex Reggiana, reduce da un periodo complicato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia