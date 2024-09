Un finale da urlo per sbancare il ‘San Nicola’, conquistare il primo successo esterno e prendersi il secondo posto in classifica. Meglio di così probabilmente non poteva andare al Benevento che torna da Bari con una vittoria importante, raccolta contro un Team Altamura alla disperata ricerca di punti e che ha messo in difficoltà la formazione di Auteri. E’ per questo motivo che il tecnico giallorosso, al termine del match, ha elogiato i suoi, nonostante una prestazione tutt’altro che memorabile.

