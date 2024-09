Mo: Netanyahu, ‘Houthi pagheranno prezzo elevato se danneggeranno Israele’

Tel Aviv, 15 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito i ribelli Houthi dello Yemen che pagheranno “un prezzo elevato” per “qualsiasi tentativo” di danneggiare Israele dopo l’attacco registrato poche ore fa nel centro del Paese. “Coloro che hanno bisogno di un promemoria su questo argomento sono invitati a visitare il porto di Hodeida”, ha sottolineato all’inizio di una riunione del suo gabinetto, riferendosi al bombardamento effettuato dalle forze israeliane il 20 luglio come rappresaglia per l’attacco con droni lanciato dagli Houthi contro Tel Aviv, costato la vita a una persona.