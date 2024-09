Dopo l’accreditamento definitivo del finanziamento regionale per un milione e 819mila euro, e la pubblicazione di atto di determina per affidare i lavori di realizzazione dell’impianto di filtraggio a carboni attivi a servizio della centrale idrica di Pezzapiana, sulla base del progetto esecutivo di Gesesa, adesso c’è stato atto di nomina della commissione giudicatrice per la gara di appalto.

