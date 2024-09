Assicurare un futuro alla notte magica di una settimana fa, quella della Strega più bella dell’anno. Continuità e conferme nel mirino del Benevento, rinato contro il Potenza nel suo “Vigorito” e alla ricerca dei suoi primi punti in trasferta di questo campionato di Serie C. Sulla strada dei giallorossi c’è un disperato Team Altamura, ancora a quota zero in classifica e circondato dalla necessità di voltar pagina per concretizzare un nuovo inizio nel suo percorso complicato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia