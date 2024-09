Si inasprisce la vertenza sulle ambulanze demedicalizzate per il servizio 118 di Benevento. Una vicenda partita con prima fase sperimentale da luglio del 2023 e poi proseguita nei mesi successivi, con aumento delle unità infermieristiche dalle quattro iniziali a sei, e poi secondo le associazioni e comitati che da tempo hanno avviato interlocuzione con l’Asl Benevento da ultimo ad un assetto tale “da configurare una totale demedicalizzazione delle ambulanze” come asserito in una lettera aperta diffida a via Oderisio. Una lettera in cui le Associazioni chiedono un incontro urgente con il Prefetto di Benevento.

