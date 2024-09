Roma, 14 set (Adnkronos) – “Dopo il ddl sicurezza è chiaro che nessuno in maggioranza vuole riformare la legge sulla cittadinanza se non in peggio. Resta solo il referendum che abbiamo proposto: si può firmare entro il 30 settembre su referendumcittadinanza.it. Aspettiamo da tutte le opposizioni una mobilitazione unitaria”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi al tavolo di raccolta firme in piazza Torre Argentina a Roma.