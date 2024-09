Roma, 14 set (Adnkronos) – “Oggi la Repubblica, qui, in Friuli, riconosce in queste popolazioni, in Carnia, radici della nostra Costituzione, che alimentano la nostra vita democratica”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella alla cerimonia commemorativa dell’80° anniversario della zona libera della Carnia e dell’Alto Friuli.