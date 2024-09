Puglia: Speranzon (Fdi), ‘che dice sinistra del bando vinto da Emiliano Srl?’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Mentre i giornali e le trasmissioni di sinistra continuano morbosamente a rimestare pettegolezzi estivi nel vano tentativo di attaccare il governo Meloni, in Regione Puglia sarebbe avvenuto un autentico caso di familismo. Stando a quanto pubblica oggi Libero, infatti, la Emiliano Srl, ditta di arredamento di proprietà dei fratelli del presidente regionale, ha vinto il bando per l’arredamento di diverse aree della sede regionale. Il tutto sarebbe avvenuto all’insaputa del presidente Michele Emiliano, il quale – se fosse sincero – non saprebbe come vengono spesi i soldi dei contribuenti. Dove sono le vestali progressiste della moralità in politica quando gli scandali colpiscono i politici di sinistra?”. Lo dichiara in una nota Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.